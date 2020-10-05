"Символ пренебрежения". В США рассказали о "ядовитом пришельце", захватившем Россию

Издание New York Times опубликовало статью под заголовком "Ядовитый пришелец захватывает Россию". Речь идёт о растении под названием борщевик, чей сок весьма токсичен и вызывает серьёзные ожоги.

— Последние десятилетия в тихую пустоту, просторы России проникла чужеродная сила: гигантский борщевик. Этот захватчик, исключительно высокое растение с ядовитым соком, способным вызвать ожоги третьей степени и слепоту, — пишет автор публикации, российский обозреватель Мария Антонова.

Журналистка отметила, что растение выбрасывает громадное количество семян и вытесняет культурные виды с полей. Его заросли невозможно пройти без защитного костюма и очень сложно уничтожить и изжить с захваченной территории.

Антонова метафорически связывает нашествие борщевика на пустующие сельхозугодья с массовым запустением постсоветского времени и отмечает, что сельское хозяйство не имеет экономических возможностей. Обозреватель подчеркнула, что ежегодно сорняк расширяет своё покрытие на 10%, забивает уголки почвы не только в регионах, но и на подступах к Москве.

Автор статьи добавила, что борщевик не воспринимается в России как проблема, хотя, по её словам, тысячи человек становились жертвами ожогов и были даже летальные исходы. Она назвала растение "символом пренебрежения".