Съездил на дачу. Пожилой мужчина умер от ожогов борщевика в Москве

Борщевик и шашлыки. За что владельцам дач придётся заплатить штраф в этом году Владельцы дач буквально ходят по тонкому льду правонарушений, если считают, что их участок — это крепость с личными законами землевладельца. На самом деле хозяевам загородных участков грозит немало штрафов, о которых они могут и не догадываться. Лайф выяснял, что можно, а что нельзя делать на даче и на какие суммы придётся раскошелиться нарушителям.