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Съездил на дачу. Пожилой мужчина умер от ожогов борщевика в Москве

Точный адрес участка установить пока не вышло.

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Фото © Pixabay

92-летний житель Зеленограда скончался в московской больнице от ожогов, полученных, предположительно, при контакте с борщевиком. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Мужчина поступил в больницу имени Кончаловского с сильными ожогами рук и ног ещё 19 июля. Вчера он умер. Предварительный анализ позволил сделать вывод, что ожоги имели растительное происхождение, и, скорее всего, они были получены от борщевика. Сам старик отмечал, что побывал на даче. Но точный адрес участка установить пока не вышло.

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