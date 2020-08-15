Съездил на дачу. Пожилой мужчина умер от ожогов борщевика в Москве

92-летний житель Зеленограда скончался в московской больнице от ожогов, полученных, предположительно, при контакте с борщевиком. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Мужчина поступил в больницу имени Кончаловского с сильными ожогами рук и ног ещё 19 июля. Вчера он умер. Предварительный анализ позволил сделать вывод, что ожоги имели растительное происхождение, и, скорее всего, они были получены от борщевика. Сам старик отмечал, что побывал на даче. Но точный адрес участка установить пока не вышло.
Борщевик и шашлыки. За что владельцам дач придётся заплатить штраф в этом годуВладельцы дач буквально ходят по тонкому льду правонарушений, если считают, что их участок — это крепость с личными законами землевладельца. На самом деле хозяевам загородных участков грозит немало штрафов, о которых они могут и не догадываться. Лайф выяснял, что можно, а что нельзя делать на даче и на какие суммы придётся раскошелиться нарушителям.
Борщевик пока остаётся актуальной проблемой для многих областей центра РФ. Несмотря на выделение средств на борьбу с опасным растением, оно по-прежнему заполоняет поля и дачи. Ожоги от него могут нанести серьёзный вред здоровью.