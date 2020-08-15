За природу-мать. В Башкирии на горе Куштау произошла стычка экоактивистов с сотрудниками ЧОПа — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Башкирии в лагере экоактивистов, выступающих против разработки горы Куштау, произошла стычка с сотрудниками ЧОПа, сообщают очевидцы в соцсетях. Отмечается, что большая часть защитников — женщины, дети и старики, а оставшиеся мужчины стараются держать оборону.

Люди встают цепью друг за другом, активисты призывают неравнодушных присоединиться к ним.

Судя по кадрам, попавшим в распоряжение Лайфа, и рассказам очевидцев, сотрудники ЧОПа пускают в ход дубинки, чтобы разогнать экоактивистов. По сообщениям некоторых СМИ, на место должны приехать силовики.