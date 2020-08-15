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За природу-мать. В Башкирии на горе Куштау произошла стычка экоактивистов с сотрудниками ЧОПа — видео

По словам очевидцев, защитников экологии бьют дубинками.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Башкирии в лагере экоактивистов, выступающих против разработки горы Куштау, произошла стычка с сотрудниками ЧОПа, сообщают очевидцы в соцсетях. Отмечается, что большая часть защитников — женщины, дети и старики, а оставшиеся мужчины стараются держать оборону.

Люди встают цепью друг за другом, активисты призывают неравнодушных присоединиться к ним.

Судя по кадрам, попавшим в распоряжение Лайфа, и рассказам очевидцев, сотрудники ЧОПа пускают в ход дубинки, чтобы разогнать экоактивистов. По сообщениям некоторых СМИ, на место должны приехать силовики.

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Пришедшие стоят на тротуаре с цветами и воздушными шарами.

В августе прошлого года Башкирская сырьевая компания получила лицензию на разработку Куштау сроком на 20 лет. Общественные деятели и учёные просили главу республики Радия Хабирова отменить решение, но он ответил, что нельзя остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей. Активисты утверждают, что работы повлияют на экологию.

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