Люди молятся. В Москве у Посольства Белоруссии проходит очередная акция — видео

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В центре Москвы у здания Посольства Белоруссии проходит очередная акция. Люди стоят на тротуаре, одна из пришедших к дипмиссии девушек молится.

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Активисты пришли к посольству с воздушными шарами и цветами, всё проходит мирно.