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Люди молятся. В Москве у Посольства Белоруссии проходит очередная акция — видео

Пришедшие стоят на тротуаре с цветами и воздушными шарами.

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Видео © LIFE

В центре Москвы у здания Посольства Белоруссии проходит очередная акция. Люди стоят на тротуаре, одна из пришедших к дипмиссии девушек молится.

Фото © LIFE

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Активисты пришли к посольству с воздушными шарами и цветами, всё проходит мирно.

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Он поручил подготовить документы по дальнейшей работе кабмина.

Ранее к зданию белорусской дипмиссии в Москве вышла актриса Саша Бортич. Она отметила, что "кто-то засиделся и ему пора".

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