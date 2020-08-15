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"Проблем хватает". Лукашенко заявил, что власти не надо убаюкивать мирными акциями

В числе инициаторов протеста он назвал людей с криминальным прошлым.

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Фото © EPA / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности высказался о протестных акциях в Минске после прошедших выборов, сообщает БелТА.

Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно чётко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц, — цитирует агентство слова белорусского лидера.

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Он подчеркнул, что у населения должны быть возможности осуществлять свои гражданские и политические права.

Лукашенко добавил, что инициаторами протестных акций могут быть люди из-за границы и те, у кого есть криминальное прошлое.

Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. <...> Мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства, — сказал Лукашенко.

Ранее католический митрополит Тадеуш Кондрусевич обратился лично к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и представителям власти на разных уровнях с призывом прекратить насилие в стране.

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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