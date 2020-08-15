"Проблем хватает". Лукашенко заявил, что власти не надо убаюкивать мирными акциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности высказался о протестных акциях в Минске после прошедших выборов, сообщает БелТА.

— Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно чётко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц, — цитирует агентство слова белорусского лидера.

Лукашенко добавил, что инициаторами протестных акций могут быть люди из-за границы и те, у кого есть криминальное прошлое.

— Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. <...> Мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства, — сказал Лукашенко.

Ранее католический митрополит Тадеуш Кондрусевич обратился лично к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и представителям власти на разных уровнях с призывом прекратить насилие в стране.