Генсек ООН призвал к решению возникших после выборов в Белоруссии проблем путём диалога

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к белорусам, призвав решать возникшие после президентских выборов проблемы посредством диалога. Соответствующее заявление его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика размещено на сайте организации.
— Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путём диалога, чтобы сохранить мир в стране, — отметил официальный представитель экс-премьера Португалии.
Конфетки-бараночки. Собравшихся в центре Минска угощают чаем из самовара и разными сладостямиНа улицах белорусской столицы по-прежнему множество людей, которые ведут себя достаточно мирно.
В ООН отметили, что в ответ на демонстрации белорусские власти должны проявлять сдержанность. В организации также указали на необходимость тщательного расследования утверждений о том, что содержащихся под стражей жителей республики подвергают пыткам и иным видам жестокого обращения.
Ранее в Белоруссию не пустили двух депутатов Европейского парламента. В заявлении Роберта Бедрони и Пятраса Ауштрявичюса указано, что действия официальных лиц республики свидетельствуют о том, "что они отказываются от любой возможности для диалога".
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.