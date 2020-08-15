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Генсек ООН призвал к решению возникших после выборов в Белоруссии проблем путём диалога

Он подчеркнул, что у населения должны быть возможности осуществлять свои гражданские и политические права.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © Zuma / TASS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к белорусам, призвав решать возникшие после президентских выборов проблемы посредством диалога. Соответствующее заявление его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика размещено на сайте организации.

Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путём диалога, чтобы сохранить мир в стране, — отметил официальный представитель экс-премьера Португалии.

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На улицах белорусской столицы по-прежнему множество людей, которые ведут себя достаточно мирно.

В ООН отметили, что в ответ на демонстрации белорусские власти должны проявлять сдержанность. В организации также указали на необходимость тщательного расследования утверждений о том, что содержащихся под стражей жителей республики подвергают пыткам и иным видам жестокого обращения.

Ранее в Белоруссию не пустили двух депутатов Европейского парламента. В заявлении Роберта Бедрони и Пятраса Ауштрявичюса указано, что действия официальных лиц республики свидетельствуют о том, "что они отказываются от любой возможности для диалога".

Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днём всё проходит в мирной форме: люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках. Ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.

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