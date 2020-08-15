Генсек ООН призвал к решению возникших после выборов в Белоруссии проблем путём диалога

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к белорусам, призвав решать возникшие после президентских выборов проблемы посредством диалога. Соответствующее заявление его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика размещено на сайте организации.

— Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путём диалога, чтобы сохранить мир в стране, — отметил официальный представитель экс-премьера Португалии.

В ООН отметили, что в ответ на демонстрации белорусские власти должны проявлять сдержанность. В организации также указали на необходимость тщательного расследования утверждений о том, что содержащихся под стражей жителей республики подвергают пыткам и иным видам жестокого обращения.

Ранее в Белоруссию не пустили двух депутатов Европейского парламента. В заявлении Роберта Бедрони и Пятраса Ауштрявичюса указано, что действия официальных лиц республики свидетельствуют о том, "что они отказываются от любой возможности для диалога".