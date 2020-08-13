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Новая тактика демонстрантов и очередные обстрелы окон. В Белоруссии прошла четвёртая ночь протестов — видео

Митингующие перекрывали дороги и жгли костры, в ответ правоохранители использовали светошумовые гранаты и ловили людей во дворах и подъездах.

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В Белоруссии пятую ночь не утихают протесты. Тем не менее столкновения с силовиками стали менее массовыми, в некоторых городах, например Гродно, демонстранты свободно гуляли по улицам, сигналили из машин и скандировали лозунги.

Видео © Соцсети

Впрочем, не везде было так мирно. В Минске и Мозыре демонстранты перекрывали дороги, они не только строили баррикады и создавали пробки из автомобилей, но и использовали новую тактику — живую цепь.

Видео © Соцсети

Так же, как и накануне, силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз ещё до наступления темноты.

Видео © Соцсети

Также протестующие разжигали "костры свободы", возле которых собирались толпой и скандировали: "Живе Беларусь!"

Видео © Соцсети

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Для усиления шума многие использовали подручные средства.

Однако не обошлось и без силовых акций со стороны правоохранительных органов. На Логойском тракте белорусской столицы около полуночи ОМОН выстроился на дороге со щитами, а протестующие в ответ выкрикивали: "Позор!"

Видео © Соцсети

В минской Малиновке прогремели взрывы, силовики использовали светошумовые гранаты. В спальных районах началась стрельба, в том числе по окнам жилых домов и машинам.

Видео © Telegram / belamova

В спальных районах Минска началась стрельба — видео

Силовики продолжают задерживать демонстрантов.

Задержания продолжались, несмотря на то что их число сократилось. Правоохранители догоняли демонстрантов, валили на землю и избивали, скручивали и отправляли в автозаки.

Видео © Соцсети

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Очевидцы пытались отговорить силовиков от насилия, отмечая, что у демонстранта нет оружия.

А в городе Лида силовики пустили в ход светошумовые гранаты, завязалась потасовка с протестующими. Демонстранты поспешили на помощь друзьям и сумели отбить у ОМОНа товарища.

Видео © Соцсети

Народные шествия не утихали до поздней ночи, по улицам шли толпы с требованиями прекратить насилие и политическими лозунгами.

Видео © Соцсети

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. Число задержанных приближается к шести тысячам. Очень много пострадавших.

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