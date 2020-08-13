Новая тактика демонстрантов и очередные обстрелы окон. В Белоруссии прошла четвёртая ночь протестов — видео

В Белоруссии пятую ночь не утихают протесты. Тем не менее столкновения с силовиками стали менее массовыми, в некоторых городах, например Гродно, демонстранты свободно гуляли по улицам, сигналили из машин и скандировали лозунги.
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Впрочем, не везде было так мирно. В Минске и Мозыре демонстранты перекрывали дороги, они не только строили баррикады и создавали пробки из автомобилей, но и использовали новую тактику — живую цепь.
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Так же, как и накануне, силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз ещё до наступления темноты.
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Также протестующие разжигали "костры свободы", возле которых собирались толпой и скандировали: "Живе Беларусь!"
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Жители Минска поддержали протестующих акцией "Огни солидарности" — видеоДля усиления шума многие использовали подручные средства.
Однако не обошлось и без силовых акций со стороны правоохранительных органов. На Логойском тракте белорусской столицы около полуночи ОМОН выстроился на дороге со щитами, а протестующие в ответ выкрикивали: "Позор!"
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В минской Малиновке прогремели взрывы, силовики использовали светошумовые гранаты. В спальных районах началась стрельба, в том числе по окнам жилых домов и машинам.
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Задержания продолжались, несмотря на то что их число сократилось. Правоохранители догоняли демонстрантов, валили на землю и избивали, скручивали и отправляли в автозаки.
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С разбегу ногой в спину. Момент жёсткого задержания протестующего в Новополоцке попал на видеоОчевидцы пытались отговорить силовиков от насилия, отмечая, что у демонстранта нет оружия.
А в городе Лида силовики пустили в ход светошумовые гранаты, завязалась потасовка с протестующими. Демонстранты поспешили на помощь друзьям и сумели отбить у ОМОНа товарища.
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Народные шествия не утихали до поздней ночи, по улицам шли толпы с требованиями прекратить насилие и политическими лозунгами.
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Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. Число задержанных приближается к шести тысячам. Очень много пострадавших.