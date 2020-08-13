В Белоруссии освободили задержанных польских журналистов

Польские журналисты телеканала "Белсат", задержанные в Минске, освобождены. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

— Журналисты Любовь Лунёва и Дмитрий Солтан на свободе! Их задержали сотрудники ГАИ сегодня вечером. Отпустили, — сказано в телеграм-канале ассоциации.

Напомним, вместе с польскими журналистами задержали и украинских. Об их судьбе пока не сообщается.