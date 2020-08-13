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В Белоруссии освободили задержанных польских журналистов

Вместе с ними задержали украинских представителей прессы, их пока не отпустили.

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Фото © Pixabay

Польские журналисты телеканала "Белсат", задержанные в Минске, освобождены. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Журналисты Любовь Лунёва и Дмитрий Солтан на свободе! Их задержали сотрудники ГАИ сегодня вечером. Отпустили, — сказано в телеграм-канале ассоциации.

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По словам корреспондента, некоторые сотрудники изолятора тайно пытались помочь задержанным.

Напомним, вместе с польскими журналистами задержали и украинских. Об их судьбе пока не сообщается.

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев приказал милиционерам не трогать журналистов, освещающих массовые протесты в стране. Он взял под личный контроль ситуацию с задержанием корреспондентов.

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