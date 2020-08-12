"Саша, прощай". В Лондоне прошла акция в поддержку протестующих в Белоруссии — видео

В Лондоне прошла акция в знак поддержки протестующих в Белоруссии. Мирные демонстранты прошли по улицам города и собрались у ограды посольства страны, где возложили цветы.

Участники размахивали белорусскими флагами и на русском скандировали: "Саша, прощай", имея в виду Александра Лукашенко. Уже на английском они потребовали остановить задержания и насилие, а также освободить протестующих. Отмечается, что среди демонстрантов были те, кто не успел проголосовать 9 августа.

Всего по улицам Лондона прошло около двухсот человек. Аналогичные акции прошли также и в предыдущие дни.

— Власть должна меняться, должны приходить новые лица. Мы за перемены, — объяснила одна из участниц акции корреспонденту РИА "Новости".

Некоторые из собравшихся выразили уверенность, что Запад введёт против Белоруссии санкции, прекратятся инвестиции и это серьёзно замедлит развитие страны.