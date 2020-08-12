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"Саша, прощай". В Лондоне прошла акция в поддержку протестующих в Белоруссии — видео

Некоторые демонстранты выразили уверенность, что Запад введёт в отношении их родины санкции, которые замедлят развитие страны.

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Видео © Twitter / Olga Stezhko/ Alex Kokcharov

В Лондоне прошла акция в знак поддержки протестующих в Белоруссии. Мирные демонстранты прошли по улицам города и собрались у ограды посольства страны, где возложили цветы.

Участники размахивали белорусскими флагами и на русском скандировали: "Саша, прощай", имея в виду Александра Лукашенко. Уже на английском они потребовали остановить задержания и насилие, а также освободить протестующих. Отмечается, что среди демонстрантов были те, кто не успел проголосовать 9 августа.

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Обстановка довольно спокойная.

Всего по улицам Лондона прошло около двухсот человек. Аналогичные акции прошли также и в предыдущие дни.

Власть должна меняться, должны приходить новые лица. Мы за перемены, — объяснила одна из участниц акции корреспонденту РИА "Новости".

Некоторые из собравшихся выразили уверенность, что Запад введёт против Белоруссии санкции, прекратятся инвестиции и это серьёзно замедлит развитие страны.

Сочувствующие протестующим в Белоруссии несколько дней собираются также и у посольства в Москве. А в Санкт-Петербурге возле дипмиссии образовался стихийный мемориал.

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