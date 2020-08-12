"Саша, прощай". В Лондоне прошла акция в поддержку протестующих в Белоруссии — видео

Видео © Twitter / Olga Stezhko/ Alex Kokcharov
В Лондоне прошла акция в знак поддержки протестующих в Белоруссии. Мирные демонстранты прошли по улицам города и собрались у ограды посольства страны, где возложили цветы.
Участники размахивали белорусскими флагами и на русском скандировали: "Саша, прощай", имея в виду Александра Лукашенко. Уже на английском они потребовали остановить задержания и насилие, а также освободить протестующих. Отмечается, что среди демонстрантов были те, кто не успел проголосовать 9 августа.
Хотят перемен. Сочувствующие белорусам москвичи снова собрались у посольства — видеоОбстановка довольно спокойная.
Всего по улицам Лондона прошло около двухсот человек. Аналогичные акции прошли также и в предыдущие дни.
— Власть должна меняться, должны приходить новые лица. Мы за перемены, — объяснила одна из участниц акции корреспонденту РИА "Новости".
Некоторые из собравшихся выразили уверенность, что Запад введёт против Белоруссии санкции, прекратятся инвестиции и это серьёзно замедлит развитие страны.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Сочувствующие протестующим в Белоруссии несколько дней собираются также и у посольства в Москве. А в Санкт-Петербурге возле дипмиссии образовался стихийный мемориал.