Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Одумайтесь, пока не поздно". Белорусские телеведущие начали массово увольняться с госканалов в знак протеста — видео

Уже известно об уходе шести сотрудников.

264

Видео © Instagram / vladimir_burko

Несколько телеведущих в Белоруссии сообщили об увольнении с государственных каналов в знак протеста против жёстких действий силовых структур страны в отношении граждан. Одним из них стал ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь-1" Владимир Бурко.

Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, — сказал он в видеообращении.

Бурко обратился к солдатам и офицерам с просьбой "одуматься, пока не поздно", и не выполнять жестоких приказов.

"Мусорный флешмоб". В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназа

Они призывают прекратить избиения и задержания протестующих.

Также об увольнении заявил ведущий популярного вечернего шоу на канале Евгений Перлин.

Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года... Я решил, что мой сегодняшний эфир был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам, — написал он в "Инстаграме".

Его поддержала работавшая на телеканале ОНТ Ольга Богатыревич, опубликовавшая фото с заявлением на увольнение.

"Мне стыдно его носить". Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

По мнению знаменитого дирижёра, сейчас в Белоруссии "царит мракобесие, тирания, насилие".

Об уходе с канала сообщила и ведущая утреннего телешоу "Доброе утро, Беларусь!" Вера Каретникова, а также автор рубрики об этикете Ольга Бельмач. Она охарактеризовала происходящее в стране нецензурной лексикой, уточнив, что может выступать экспертом, так как вела передачу об этикете.

Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь! — написала Бельмач в "Фейсбуке".

Ещё одним уволившимся стал Сергей Козлович. Он ушёл из Агентства теленовостей, являющегося частью крупнейшего белорусского государственного медиахолдинга. В "Инстаграме" он отметил, что посвятил своей детской мечте десять лет.

Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы, — написал он.

"Убирайся, пока не поздно!" Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Она осудила действия силовиков и отметила, что люди не хотят крови и "майдана".

Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против результатов прошедших в стране президентских выборов. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Правоохранители начали жёстко задерживать народ на улицах, число взятых под стражу приближается к шести тысячам.

Выбор редакции

Loading...