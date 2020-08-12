"Одумайтесь, пока не поздно". Белорусские телеведущие начали массово увольняться с госканалов в знак протеста — видео

Видео © Instagram / vladimir_burko
Несколько телеведущих в Белоруссии сообщили об увольнении с государственных каналов в знак протеста против жёстких действий силовых структур страны в отношении граждан. Одним из них стал ведущий военной программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь-1" Владимир Бурко.
— Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, — сказал он в видеообращении.
Бурко обратился к солдатам и офицерам с просьбой "одуматься, пока не поздно", и не выполнять жестоких приказов.
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Также об увольнении заявил ведущий популярного вечернего шоу на канале Евгений Перлин.
— Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года... Я решил, что мой сегодняшний эфир был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам, — написал он в "Инстаграме".
Его поддержала работавшая на телеканале ОНТ Ольга Богатыревич, опубликовавшая фото с заявлением на увольнение.
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Об уходе с канала сообщила и ведущая утреннего телешоу "Доброе утро, Беларусь!" Вера Каретникова, а также автор рубрики об этикете Ольга Бельмач. Она охарактеризовала происходящее в стране нецензурной лексикой, уточнив, что может выступать экспертом, так как вела передачу об этикете.
— Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь! — написала Бельмач в "Фейсбуке".
Ещё одним уволившимся стал Сергей Козлович. Он ушёл из Агентства теленовостей, являющегося частью крупнейшего белорусского государственного медиахолдинга. В "Инстаграме" он отметил, что посвятил своей детской мечте десять лет.
— Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы, — написал он.
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Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против результатов прошедших в стране президентских выборов. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Правоохранители начали жёстко задерживать народ на улицах, число взятых под стражу приближается к шести тысячам.