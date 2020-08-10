ЦИК обновила данные по результатам президентских выборов в Белоруссии

ЦИК Белоруссии обнародовала обновлённые данные по результатам выборов президента страны. Так, Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская — 10,09%.

Андрей Дмитриев набрал 1,21%, Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,15%, а 4,6% проголосовали "против всех". Окончательные результаты объявят 14 августа.

Напомним, накануне в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом его главная соперница на выборах Светлана Тихановская считает победительницей себя.

Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек, в том числе российские журналисты.