В Минске нашли задержанного основателя WarGonzo Семёна Пегова

Напомним, накануне в Минске во время массовых протестов избили и задержали нескольких российских журналистов. Это Семён Пегов (WarGonzo), Максим Солопов (Медуза), Евгений Олейник (Sputnik, он уже на свободе), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm). В Госдуме и МИД уже высказались о произошедшем. Освобождения репортёров потребовал также Союз журналистов России.