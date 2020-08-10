В Минске нашли задержанного основателя WarGonzo Семёна Пегова

Видео © Телеграм-канал Придыбайло | Субъективно
Корреспондент RT Константин Придыбайло выяснил, что задержанный ночью в Минске российский журналист, основатель WarGonzo Семён Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей.
Напомним, накануне в Минске во время массовых протестов избили и задержали нескольких российских журналистов. Это Семён Пегов (WarGonzo), Максим Солопов (Медуза), Евгений Олейник (Sputnik, он уже на свободе), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm). В Госдуме и МИД уже высказались о произошедшем. Освобождения репортёров потребовал также Союз журналистов России.
Опубликовано последнее сообщение оператора WarGonzo перед исчезновением в МинскеПо предварительным данным, он был задержан силовиками вместе с основателем проекта Семёном Пеговым.
Напомним, недовольные официальными результатами президентских выборов белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек. Местные правозащитники сообщили также об одном погибшем в результате ночных беспорядков, однако в МВД этого не подтверждают.