"Хамское отношение". В Госдуме резко высказались о жёстком задержании российских журналистов в Минске

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Лайфом назвал вопиющим нарушением свободы слова задержание в Белоруссии российских журналистов. Он подчеркнул, что представители СМИ должны иметь возможность освещать любые события.
— Мы в ЛДПР резко осуждаем действия президента Лукашенко. Мы считаем, что он должен был обеспечить свободу мнений, свободу собраний и, если люди хотят выразить своё мнение по поводу прошедших выборов, они имеют право на это. И, безусловно, все журналисты, включая российских, особенно иностранные журналисты, должны получить полный доступ на мероприятия, которые проводят протестующие, — заявил депутат.
Хамское отношение к представителям СМИ, их задержание и тем более избиение является вопиющим нарушением свободы слова, подчеркнул Морозов. Он выразил уверенность в том, что подобные действия не останутся без ответа со стороны Москвы.
В Минске задержаны российские журналисты. Среди них основатель WarGonzo Семён ПеговПо предварительным данным, среди них есть пострадавшие.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Согласно предварительным итогам голосования, с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко. Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек.