"Хамское отношение". В Госдуме резко высказались о жёстком задержании российских журналистов в Минске

Депутат выразил уверенность в том, что подобные действия не останутся без ответа со стороны Москвы.

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Лайфом назвал вопиющим нарушением свободы слова задержание в Белоруссии российских журналистов. Он подчеркнул, что представители СМИ должны иметь возможность освещать любые события.

— Мы в ЛДПР резко осуждаем действия президента Лукашенко. Мы считаем, что он должен был обеспечить свободу мнений, свободу собраний и, если люди хотят выразить своё мнение по поводу прошедших выборов, они имеют право на это. И, безусловно, все журналисты, включая российских, особенно иностранные журналисты, должны получить полный доступ на мероприятия, которые проводят протестующие, — заявил депутат.

Хамское отношение к представителям СМИ, их задержание и тем более избиение является вопиющим нарушением свободы слова, подчеркнул Морозов. Он выразил уверенность в том, что подобные действия не останутся без ответа со стороны Москвы.