Полиция в Минске применила светошумовые гранаты для разгона протестующих, есть раненые

Видео © TUT.by

Сотрудники правоохранительных органов в Минске применили светошумовые гранаты для разгона участников акции. Как сообщает "Sputnik Беларусь", наблюдаются пострадавшие.

Акция прошла возле стелы "Минск — город-герой". При этом разгоны протестующих проходят и в других районах Минска. Также сообщается о перебоях в работе местных новостных порталов.