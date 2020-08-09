Полиция в Минске применила светошумовые гранаты для разгона протестующих, есть раненые

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Сотрудники правоохранительных органов в Минске применили светошумовые гранаты для разгона участников акции. Как сообщает "Sputnik Беларусь", наблюдаются пострадавшие.
Доверенное лицо Тихановской задержали в МинскеОн пошёл голосовать, а его посадили в микроавтобус и увезли.
Акция прошла возле стелы "Минск — город-герой". При этом разгоны протестующих проходят и в других районах Минска. Также сообщается о перебоях в работе местных новостных порталов.
"Жыве Беларусь!" В Москве не успевшие проголосовать устроили стихийный митинг у здания посольства — видеоНедовольные закрытием участков также призывают Лукашенко "уйти".
Участников несанкционированных акций протеста разгоняют также и в Бресте. Там люди собрались на пересечении улиц Советской и Машерова. Протестующих разгоняет ОМОН.