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Полиция в Минске применила светошумовые гранаты для разгона протестующих, есть раненые

Несанкционированные акции также разгоняют и в других городах республики.

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Видео © TUT.by

Сотрудники правоохранительных органов в Минске применили светошумовые гранаты для разгона участников акции. Как сообщает "Sputnik Беларусь", наблюдаются пострадавшие.

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Он пошёл голосовать, а его посадили в микроавтобус и увезли.

Акция прошла возле стелы "Минск — город-герой". При этом разгоны протестующих проходят и в других районах Минска. Также сообщается о перебоях в работе местных новостных порталов.

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Недовольные закрытием участков также призывают Лукашенко "уйти".

Участников несанкционированных акций протеста разгоняют также и в Бресте. Там люди собрались на пересечении улиц Советской и Машерова. Протестующих разгоняет ОМОН.

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