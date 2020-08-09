"Жыве Беларусь!" В Москве не успевшие проголосовать устроили стихийный митинг у здания посольства — видео

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В Москве после окончания выборов президента Белоруссии и закрытия избирательных участков у посольства республики образовался стихийный митинг из не успевших отдать свой голос. Люди не собираются расходиться и скандируют "Жыве Беларусь".

На кадрах видно, что сотрудники полиции пытаются разогнать собравшихся, выкрикивая просьбы через мегафон, а также перекрывают выход на проезжую часть. Стоит отметить, что из-за толпы на Маросейке и прилегающих улицах затруднено движение — на "Яндекс.Картах" они отмечены ярким красным цветом.

Недовольные тем, что избирательный участок уже закрыт, также скандируют: "Лукашенко, уходи!" Вероятно, люди, простоявшие весь день в очереди, увидели предварительные результаты выборов, по которым у действующего белорусского лидера 79,7% голосов.