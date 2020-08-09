"Перемен" на скрипке и флаги на машинах. У Посольства Белоруссии в Москве всё ещё огромная очередь из избирателей

Видео © LIFE
В Москве у здания Посольства Белоруссии до сих пор стоит огромная очередь из желающих отдать свой голос на выборах президента республики. Люди начали приходить к диппредставительству ранним утром.
Однако, чтобы не было грустно, пришедшие проголосовать развлекаются различными способами. Так, например, возле здания играет скрипачка, а на противоположной стороне улицы автомобилист включает музыку из своей машины, размахивая бело-красно-белым флагом (государственный символ Белоруссии в 1991–1995 годах). Чаще всего звучит песня группы "Кино" "Перемен".
Рядом с очередью дежурят полицейские, которые просят собравшихся не мешать проходу граждан.
Тем временем избирательный участок закроется в восемь часов вечера, так что, вероятно, проголосовать успеют далеко не все.
Вышла под аплодисменты. Тихановская проголосовала на выборах в БелоруссииКандидата в президенты республики у избирательного участка встречала толпа сторонников.
Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. По данным ЦИК республики, они признаны состоявшимися, так как явка избирателей уже превысила 50%, а к 14:00 составила 65,19%.