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В Белоруссии стартовал основной день голосования на президентских выборах

Свою гражданскую позицию за пять дней досрочного голосования выразили 41,7% избирателей.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белоруссии проходит основной день голосования на выборах главы государства. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Всего их 5767, в том числе 44 — за рубежом, передаёт БелТА.

На пост президента республики претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская покинула свою квартиру после задержания своих помощников

Сейчас она находится в окружении представителей штаба и журналистов.

В списках избирателей числятся 6 844 932 человека. Явка на досрочное голосование, прошедшее с 4 по 8 августа, составила 41,7%.

Ранее сообщалось, что глава российских наблюдателей Казбек Тайсаев отменил поездку в Белоруссию, так как у него обнаружили положительную реакцию на коронавирус.

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