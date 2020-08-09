В Белоруссии стартовал основной день голосования на президентских выборах

В Белоруссии проходит основной день голосования на выборах главы государства. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Всего их 5767, в том числе 44 — за рубежом, передаёт БелТА.

На пост президента республики претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

В списках избирателей числятся 6 844 932 человека. Явка на досрочное голосование, прошедшее с 4 по 8 августа, составила 41,7%.