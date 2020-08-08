Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская покинула свою квартиру после задержания своих помощников

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру в Минске из соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.
— Ничего экстраординарного не происходит, после задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру, — отметила Красулина.
"Наверное, это глупость". Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская сожалеет о своём выдвижении на постУже после регистрации она несколько раз думала отказаться от участия в выборах.
Сейчас Тихановская находится в окружении журналистов и представителей своего штаба. Для неё была организована отдельная комната. При этом сложившаяся ситуация никак не повлияла на завтрашние планы кандидата.
Ранее белорусские правоохранители задержали доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу, а также главу её предвыборного штаба Марию Мороз.