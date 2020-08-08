На заметку автомобилистам. Названы важные изменения для водителей, которые заработают осенью

Ближайшей осенью российских автовладельцев ожидают некоторые изменения, среди которых пересмотр тарифов ОСАГО, увеличенные скоростные лимиты, новая разметка, возвращение техосмотра и другие нововведения. Об этом сообщает издание Autonews.

Уже с конца августа изменятся правила расчёта стоимости полисов ОСАГО. Границы тарифного коридора будут увеличены на 30 процентов, а размеры индивидуальной ставки снизятся в обе стороны. Минимальная базовая ставка полиса снизится с 2746 до 2471 рубля, а максимальная вырастет с 4942 до 5436 рублей.

Второе важное изменение для водителей — это возвращение процедуры техосмотра, которую отменили из-за пандемии. С 1 октября для получения полиса ОСАГО нужно будет получать диагностическую карту.

Действие летних тарифов на платных дорогах России продлили до 31 октября. Это связано с тем, что сезон отпусков в стране был сдвинут. А вот скоростной режим на этих трассах должен вырасти до 130 км/ч.

Кроме того, сотрудники ГИБДД получат новую аппаратуру для качественной оценки состояния автомобилей и дорожного полотна. Теперь у инспекторов будут устройства для измерения остаточного протектора шин, а также диагностики тормозных систем и рулевого управления. Также у сотрудников ДПС с осени появятся дымомеры для анализа выхлопов дизельных двигателей и люксометры для измерения освещённости дорожного полотна.

Изменения затронут также и основные документы — ПТС и СТС. В них будет заноситься больше данных, в частности, появятся сведения о мощности двигателя и сроке госрегистрации, если авто поставили на учёт на ограниченный срок.