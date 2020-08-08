Партия "Новые люди" выбрала своего председателя. Им стал Алексей Нечаев

Партия "Новые люди" выбрала своего председателя на съезде в Москве. Им стал основатель политической организации предприниматель Алексей Нечаев. "Новые люди" — партия совсем молодая, она была создана 1 марта 2020 года и сразу же активно включилась в работу в регионах России.

— Мы выступили с целым рядом инициатив и федерального уровня, и, как я рассказывал, регионального уровня: образование, питание, безопасность на дорогах. И мы видим комментарии к текстам, видим, что люди отзываются в регионах. У нас был такой момент, когда актив раздал наши агитационные материалы и стоит наш товарищ, буквально в пятидесяти метрах, и люди идут, читают: "О! Партия предлагает конкретные несколько вещей. Ну надоела, говорят, уже эта болтовня, а тут конкретные решения". То есть человек был прямо впечатлён. И я рад, что к нашей партии больше людей испытывают симпатию, — рассказал новый председатель.

Алексею Нечаеву 54 года, женат и воспитывает пятерых детей. Нечаев — крупный российский предприниматель и часть своих доходов пускает на благотворительность. Основал фонд "Капитаны" для поддержки образовательных инициатив и одноимённый факультет бизнеса в Российском экономическом университете имени Плеханова.

На съезде в столице были представлены проекты решения конкретных проблем многих городов и областных центров. Уже в сентябре 600 представителей партии в 13 регионах поборются на местных выборах за депутатские мандаты в законодательных собраниях и городских думах. В короткий срок за выдвижение кандидатов было собрано более 300 тысяч подписей. Члены новой партии уверены: начинать перемены в стране нужно с наведения порядка на местах.

— Лично я избираюсь в Томскую городскую думу по тому округу, где я живу. Я именно живу там и там же избираюсь. Я живу в посёлке. Пыльные дороги. Я добился того, чтобы нам его заасфальтировали. У меня нет детской площадки — я добился того, что нам её сделали, не имея никакого депутатского мандата. И буду продолжать это делать, но уже более масштабно — не только в своём посёлке, — поделился член партии "Новые люди", участник съезда Роман Шарыпов.

Ещё одна представительница партии, Есения Рузанова, представляет интересы молодёжи, ведь именно с её помощью, как отмечает девушка, можно убрать клише, "что политика — это грязно".

— Я сама занималась сбором подписей за кандидатов-одномандатников, за партию. И я слышала максимально разные, кардинально полярные тезисы, что люди думают про партию. Молодёжь настроена позитивно. Молодёжь готова к переменам, готова участвовать в этих переменах. И я хочу, чтобы молодёжь участвовала в нашей жизни, в жизни нашей страны. Потому что молодёжь сейчас — это 20% населения, но это 100% нашего будущего, — рассказала девушка.

Партия "Новые люди" называет себя партией конструктивной оппозиции. Сначала они планируют провести реформу в силовых структурах: добиваться повышения в два раза зарплаты рядовым сотрудникам, вернуть им социальный пакет, а также проводить открытые выборы на должности участковых и глав городского и областного отделений МВД.

Также "Новые люди" планируют поддержать самозанятых. Партийцы хотят объявить мораторий на увеличение налогов для них на 20 лет, а также увеличить верхний барьер специального налогового режима, поднять его до пяти миллионов рублей. Именно с этой повесткой "Новые люди" хотят принять участие в думских выборах 2021 года.