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На территории аэропорта Домодедово разлилось дизельное топливо

Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В московском аэропорту Домодедово разлилось пять кубометров дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Горючее вылилось при перекачке из резервуара топливозаправщика, но на работу воздушной гавани это никак не повлияло. Сейчас специалисты устраняют последствия.

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На месте аварии установлены боновые заграждения.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что ситуация не повлияла на режим работы. Отмечается, что нефтепродукты сразу залили пеной для исключения возгорания. Всё авиатопливо попало в специальное защитное сооружение, которое предотвращает его попадание в окружающую среду. Затем его откачают и направят в отдельный резервуар.

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