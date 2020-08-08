На территории аэропорта Домодедово разлилось дизельное топливо

В московском аэропорту Домодедово разлилось пять кубометров дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Горючее вылилось при перекачке из резервуара топливозаправщика, но на работу воздушной гавани это никак не повлияло. Сейчас специалисты устраняют последствия.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что ситуация не повлияла на режим работы. Отмечается, что нефтепродукты сразу залили пеной для исключения возгорания. Всё авиатопливо попало в специальное защитное сооружение, которое предотвращает его попадание в окружающую среду. Затем его откачают и направят в отдельный резервуар.