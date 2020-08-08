Главным тренером "Ювентуса" стал Андреа Пирло

Главным тренером итальянского "Ювентуса" стал чемпион мира по футболу 2006 года Андреа Пирло. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в "Инстаграме".

Как рассказал журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо, решение о назначении было принято президентом футбольного клуба Андреа Аньелли.

При этом у самого Пирло в "Инстаграме" ещё неделю назад появился пост, в котором он выражает благодарность клубу за доверие и уважение и обещает "встретиться на поле".

Пирло выступал за "Ювентус" в качестве игрока с 2011 по 2015 год, является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, трёхкратным — Суперкубка Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. А в 2006 году в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира.