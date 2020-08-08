Главным тренером "Ювентуса" стал Андреа Пирло

Главным тренером итальянского "Ювентуса" стал чемпион мира по футболу 2006 года Андреа Пирло. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в "Инстаграме".
Как рассказал журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо, решение о назначении было принято президентом футбольного клуба Андреа Аньелли.
При этом у самого Пирло в "Инстаграме" ещё неделю назад появился пост, в котором он выражает благодарность клубу за доверие и уважение и обещает "встретиться на поле".
Пирло выступал за "Ювентус" в качестве игрока с 2011 по 2015 год, является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, трёхкратным — Суперкубка Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. А в 2006 году в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира.
И дубль Роналду не помог! "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов"Старая синьора" победила "Лион" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, но по сумме двух встреч преимущество оказалось на стороне французов.
Ранее стало известно, что Маурицио Сарри уволили с поста главного тренера команды.