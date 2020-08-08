Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сделал предложение матери своих детей Ди Девлин. Фотографию, на которой на пальце у его избранницы кольцо с огромным камнем, спортсмен опубликовал в своём "инстаграме".
— Вот это день рождения у моей будущей жены, — подписал пост Макгрегор.
Спорткары, алкоголь и полный отрыв: как живёт Конор Макгрегор после завершения карьерыБывший чемпион мира по смешанным единоборствам наслаждается покоем и баснословным состоянием.
Предложение он сделал в канун дня рождения своей возлюбленной. Пара воспитывает двух детей — трёхлетнего сына и годовалую дочку.
Напомним, ранее Конор Макгрегор похвастался подарком на день рождения за $620 тысяч. Им оказались часы Jacob & Co. Их корпус сделан из розового золота. В линейке производителя модель получила название Astronomia Casino. Под куполом сапфирового стекла располагается мини-рулетка.