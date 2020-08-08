Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сделал предложение матери своих детей Ди Девлин. Фотографию, на которой на пальце у его избранницы кольцо с огромным камнем, спортсмен опубликовал в своём "инстаграме".

— Вот это день рождения у моей будущей жены, — подписал пост Макгрегор.

Предложение он сделал в канун дня рождения своей возлюбленной. Пара воспитывает двух детей — трёхлетнего сына и годовалую дочку.