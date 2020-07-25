Спорткары, алкоголь и полный отрыв: как живёт Конор Макгрегор после завершения карьеры

Сначала ты работаешь на своё имя, а потом имя начинает работать на тебя. Подтверждение этой истине можно легко найти в "инстаграме" Конора Макгрегора, бывшего чемпиона мира в смешанных боевых искусствах по версии UFC.

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Месяц назад ирландский боец в очередной раз заявил, что уходит из спорта, и теперь он только тем и занимается, что делится со своей армией из 36 млн подписчиков моментами сладкой жизни, заработанной кровью и потом на ринге.

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Недавно Макгрегор со свойственным ему размахом отметил своё 32-летие. Праздник растянулся на несколько дней, передаёт Insider. Спортсмен вместе с женой и детьми уехал на юг Франции, чтобы предаться там всем видам наслаждений, доступным знаменитости его уровня.

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Судя по снимкам, опубликованным в соцсети, бывший чемпион не зря рисковал здоровьем в октагоне: к его услугам роскошный автомобиль с водителем и даже люди, которые в любую секунду готовы защитить его от дождя.

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Ночные заезды на Lamborghini сменяются дневным чил-аутом с роскошным видом. О режиме на время можно забыть, поэтому бокалы из-под алкоголя попадают на фото, как правило, уже в опустошённом состоянии.

Фото © Instagram / thenotoriousmma

Но Макгрегор не был бы Макгрегором, если бы в перерывах между развлечениями не находил время для физкультуры. Впрочем, тренировки у него тоже необычные — например, прогулки на водном велосипеде в компании с Шарлен, княгиней Монако.

Фото © Instagram / thenotoriousmma