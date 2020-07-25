"Самая горячая ведущая прогноза погоды" разделась, чтобы показать, что и её фигура далека от идеала

29-летняя модель Янет Гарсия не просто так получила звание самой горячей ведущей прогноза погоды. Миловидное лицо в сочетании с потрясающей фигурой дали такой результат, что телезрители не смогли устоять. И пусть каждое фото девушки осыпают комплиментами, восхваляя её фигуру, мексиканская модель решила показать, что никто не идеален, пишет Daily Star.
На новом снимке Янет предстала в чёрном нижнем белье, расположившись на кровати. Повернувшись к камере боком, девушка продемонстрировала не просто свои изгибы, но и то, что бёдра её покрыты растяжками. "Вы прекрасны такими, какие вы есть", — подписала фото ведущая, желая, чтобы её 13,3 млн подписчиков перестали переживать из-за своих особенностей.
Какая же ты потрясающая!
Невероятно красивая, Янет, глаз не оторвать!
Какая прекрасная фигура, дорогая, ты великолепна!
Многие признались в комментариях, что снимок Янет, который в короткие сроки набрал 680 тыс. лайков, их очень вдохновил. Девушка регулярно выкладывает видео с тренировок и фото своих здоровых ужинов, стараясь максимально следить за собой. Но даже при таких условиях бывает что-то, что уже не исправишь. Поэтому важно принимать и любить себя — именно это и хотела сказать Янет своим подписчикам.