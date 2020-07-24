Настя Задорожная объявила о возобновлении карьеры певицы

Актриса Настя Задорожная решила возобновить музыкальную деятельность и снова заняться вокалом. Звезда рассказала, что идёт к возвращению на сцену "расслабленно и спокойно", не пытаясь подстроиться под какие-либо форматы, правила и тренды.

— Мне приятно, что вопрос "где новая музыка?" всё ещё популярен у моих подписчиков. И я готовлюсь к этой ступени максимально расслабленно и комфортно, как и мечтала. Никаких форматов, правил, трендов и прочей ерунды. Только для удовольствия, — цитирует Задорожную портал "Дни.ру".

Актриса отметила, что полноценным музыкальным артистом никогда не была — её творчество строилось исключительно через киногероинь. В этот раз артистка решила пойти по иному пути, поэтому для неё возвращение на сцену особенно волнительно.