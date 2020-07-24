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Настя Задорожная объявила о возобновлении карьеры певицы

Последний музыкальный альбом она выпустила в 2009 году, после чего выходили только одиночные треки.

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Настя Задорожная. Фото © Instagram / stasya_ru

Актриса Настя Задорожная решила возобновить музыкальную деятельность и снова заняться вокалом. Звезда рассказала, что идёт к возвращению на сцену "расслабленно и спокойно", не пытаясь подстроиться под какие-либо форматы, правила и тренды.

Мне приятно, что вопрос "где новая музыка?" всё ещё популярен у моих подписчиков. И я готовлюсь к этой ступени максимально расслабленно и комфортно, как и мечтала. Никаких форматов, правил, трендов и прочей ерунды. Только для удовольствия, — цитирует Задорожную портал "Дни.ру".

Актриса отметила, что полноценным музыкальным артистом никогда не была — её творчество строилось исключительно через киногероинь. В этот раз артистка решила пойти по иному пути, поэтому для неё возвращение на сцену особенно волнительно.

Настя Задорожная выходит замуж

Настя Задорожная — популярная артистка, которая успела проявить себя как актриса, певица, модель и даже телеведущая. Популярность ей принесло амплуа поющей золушки в сериале "Клуб". Именно сага о судьбах золотой молодёжи сделала Задорожную популярной певицей. Треки её персонажа держались на вершинах чартов не один месяц. После закрытия сериала артистка продолжила работать в кино, но музыкальная карьера её развивалась неоднозначно. Последний альбом она выпустила в 2009 году. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

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