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Россия и США договорились о новом этапе переговоров по контролю над вооружением

Отдельно будут проведены консультации о безопасности в космосе.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия и Соединённые Штаты согласовали на 28–30 июля консультации в Вене по поводу контроля над вооружением. Об этом сообщил Госдепартамент США.

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Американский лидер заверил, что ждёт прогресса от переговоров в Вене.

А перед этим 27 июля там же будут проведены двусторонние консультации по поводу мер безопасности в космическом пространстве.

При этом ранее Госдеп обвинил Москву в невозможности прогресса в отношениях РФ и США. В Вашингтоне также заявили, что все недавние шаги с их стороны были направлены лишь на противодействие России.

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