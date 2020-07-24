Россия и США договорились о новом этапе переговоров по контролю над вооружением

Россия и Соединённые Штаты согласовали на 28–30 июля консультации в Вене по поводу контроля над вооружением. Об этом сообщил Госдепартамент США.

А перед этим 27 июля там же будут проведены двусторонние консультации по поводу мер безопасности в космическом пространстве.