Россия и США договорились о новом этапе переговоров по контролю над вооружением

Россия и Соединённые Штаты согласовали на 28–30 июля консультации в Вене по поводу контроля над вооружением. Об этом сообщил Госдепартамент США.
Трамп заявил Путину о надежде избежать дорогостоящей гонки вооруженийАмериканский лидер заверил, что ждёт прогресса от переговоров в Вене.
А перед этим 27 июля там же будут проведены двусторонние консультации по поводу мер безопасности в космическом пространстве.
При этом ранее Госдеп обвинил Москву в невозможности прогресса в отношениях РФ и США. В Вашингтоне также заявили, что все недавние шаги с их стороны были направлены лишь на противодействие России.