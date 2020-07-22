Госдеп обвинил Москву в невозможности прогресса в отношениях РФ и США

Прогресс в отношениях между Москвой и Вашингтоном невозможен из-за давней модели поведения РФ. Такое мнение в ходе выступления в сенате выразил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

По его словам, все недавние шаги, которые предпринимали Штаты, были направлены лишь на противодействие той модели поведения, которую выбрала Москва. Именно это, по мнению Бигэна, и делает невозможным какое-либо улучшение отношений между двумя странами.