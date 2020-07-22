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Госдеп обвинил Москву в невозможности прогресса в отношениях РФ и США

В Вашингтоне также заявили, что все недавние шаги с их стороны были направлены лишь на противодействие России.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Прогресс в отношениях между Москвой и Вашингтоном невозможен из-за давней модели поведения РФ. Такое мнение в ходе выступления в сенате выразил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

По его словам, все недавние шаги, которые предпринимали Штаты, были направлены лишь на противодействие той модели поведения, которую выбрала Москва. Именно это, по мнению Бигэна, и делает невозможным какое-либо улучшение отношений между двумя странами.

Ранее Лайф сообщал, что американские сенаторы выступили против возможного участия России в саммите "Большой семёрки", о чём неоднократно говорил президент США Дональд Трамп.

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