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В сенате США выступили против участия России в заседаниях G7

Поводом для этого стали "пагубные действия против Украины" и ряда американских союзников.

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Фото © Pixabay

Группа демократов в Сенате США внесла резолюцию против участия России в заседаниях стран "Большой семёрки".

В документе утверждается, что президент США Дональд Трамп всячески выступает за улучшение отношений с Москвой вместо того, чтобы "бороться с российскими угрозами" войскам страны и суверенитету ряда демократических стран мира.

Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов, — говорится в документе.

Напомним, ранее о возможности участия России, а также ещё трёх стран в саммите G7 высказался Дональд Трамп, он проинформировал о своей идее президента РФ Владимира Путина.

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