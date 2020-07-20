В сенате США выступили против участия России в заседаниях G7

Группа демократов в Сенате США внесла резолюцию против участия России в заседаниях стран "Большой семёрки".

В документе утверждается, что президент США Дональд Трамп всячески выступает за улучшение отношений с Москвой вместо того, чтобы "бороться с российскими угрозами" войскам страны и суверенитету ряда демократических стран мира.

— Сегодняшняя резолюция ясно даёт понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединённых Штатов, — говорится в документе.