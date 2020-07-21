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Регион
Опубликовано 21 июля 2020, 01:26

Президента Египта наделили мандатом отправить войска в Ливию

Заседание, где решался данный вопрос, проходило в закрытом режиме.

Парламент Египта наделил президента страны Абдул-Фатта́ха Ас-Си́си полномочиями направлять войска страны в другие государства для выполнения боевых задач, сообщает гостелевидение.

Отмечается, что в заседании, которое проходило в закрытом режиме, принимали участие 510 человек, а инициатива была одобрена единогласно.

Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт и ввести войска на свою территорию
Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт и ввести войска на свою территорию

При этом на заседании присутствовал замминистра обороны Египта Мамдух Шахин.

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Фото © Zuma / TASS

Артур Белкин
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