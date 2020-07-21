Президента Египта наделили мандатом отправить войска в Ливию
Заседание, где решался данный вопрос, проходило в закрытом режиме.
Парламент Египта наделил президента страны Абдул-Фатта́ха Ас-Си́си полномочиями направлять войска страны в другие государства для выполнения боевых задач, сообщает гостелевидение.
Отмечается, что в заседании, которое проходило в закрытом режиме, принимали участие 510 человек, а инициатива была одобрена единогласно.
При этом на заседании присутствовал замминистра обороны Египта Мамдух Шахин.
Фото © Zuma / TASS