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Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт и ввести войска на свою территорию

Ранее с таким предложением выступил египетский лидер Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

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Фото © Gehad Hamdy / dpa

Палата представителей Ливии (парламент на востоке страны) разрешила Египту вмешаться в конфликт, если станет очевидной угроза безопасности двух стран. Соответствующее заявление опубликовано на её сайте.

Правительственный орган приветствует слова египетского президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, который заявил о готовности ввести войска на помощь союзникам.

Парламент поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара и Египет. Они выступают против Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа на западе страны и вставшей на его сторону Турции.

Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами — Ливией и Египтом — с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе, — говорится в заявлении.

Ранее Турция заявила, что Хафтар не способен выиграть войну в Ливии.

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