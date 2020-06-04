Турция считает, что Хафтар не способен выиграть войну в Ливии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не способен выиграть войну у Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает турецкая газета "Хюрриет".

По словам дипломата, у Хафтара нет власти при отсутствии поддержки извне. Кроме того, Чавушоглу, говоря о событиях в Ливии, отметил, что любая договорённость, игнорирующая интересы Турции в Восточном Средиземноморье, обречена на провал.

Сам Хафтар в среду прибыл в Египет для переговоров с президентом страны Абдул-Фаттахом ас-Сиси. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", командующий ЛНА уже сообщил египетским властям, что не будет участвовать в переговорах с ПНС до того момента, пока не произойдёт отвод турецкой армии. Кроме того, по данным местных СМИ, для начала переговоров между враждующими армиями свои позиции должны оставить и силы Правительства национального согласия Ливии. Сообщается, что Хафтар попросил египетскую сторону "задействовать соглашение о совместной межарабской обороне для противостояния турецкой агрессии".

Как сообщает "Аль-Арабия", Египет заявил о своём неприятии иностранного вмешательства в ливийские дела и заверил фельдмаршала Хафтара в том, что Каир "не допустит никакой угрозы своим западным границам".