Утопившую двух детей на Камчатке приговорили к 15 годам тюрьмы

Жительницу города Вилючинска в Камчатском крае, которая утопила двух своих детей в сентябре 2019 года, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что проведённая судебно-медицинская экспертиза установила, что в момент преступления женщина в полной мере могла осознавать опасность своих действий.

- Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - указывается в сообщении.