Трамп не планирует привлекать военных для прекращения беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что для подавления массовых беспорядков на территории страны нет необходимости прибегать к привлечению военных.

– Это зависит от ситуации. Не думаю, что нам придётся это делать, – отметил американский лидер в интервью телеканалу Newsmax TV.

Ранее президент Соединённых Штатов заявлял о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию. Это вызвало негативную реакцию со стороны общественности СМИ и политиков США.