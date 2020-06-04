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Трамп не планирует привлекать военных для прекращения беспорядков в США

Ранее он угрожал введением армии в те города, где не будет задействована Нацгвардия.

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Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп сообщил, что для подавления массовых беспорядков на территории страны нет необходимости прибегать к привлечению военных.

Это зависит от ситуации. Не думаю, что нам придётся это делать, – отметил американский лидер в интервью телеканалу Newsmax TV.

Ранее президент Соединённых Штатов заявлял о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию. Это вызвало негативную реакцию со стороны общественности СМИ и политиков США.

Массовые протесты в США идут уже девятые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне и Афинах.

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