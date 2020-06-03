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Прокурор Миннесоты заявил, что на сбор доказательств жестокости полицейских уйдут "месяцы"

Он отмечает, что для стороны обвинения это дело будет "очень непростым".

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Фото © АР / ТАСС

Расследование обстоятельств гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими и установление причастности всех присутствовавших на месте сотрудников может занять "месяцы, но не затянется на годы". Об этом заявил генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.

Мы говорим о нескольких месяцах. Я не думаю, что можно говорить о годах. Но прямо сейчас мы, вероятно, находимся за несколько месяцев до того, как это дело будут рассматривать присяжные в суде,приводит его слова CNN.

При этом он отметил, что пока не известно, будут ли все бывшие сотрудники полиции проходить по одному делу или у каждого будет своё. По его словам, власти намерены собрать убедительные доказательства вины всех экс-полицейских. Эллисон отметил, что для стороны обвинения это дело будет "очень непростым".

Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура Миннесоты переквалифицировала обвинения в отношении бывшего полицейского Дерека Шовена на более тяжкие. Помимо него были также предъявлены обвинения ещё троим экс-сотрудникам, которые присутствовали на месте, но не вмешались. В настоящий момент все четверо заключены под стражу.

В США уже девятые сутки продолжаются беспорядки, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне и Афинах. При этом в США мирные акции протеста переросли в погромы и грабежи — мародёры бьют витрины магазинов, уносят домой всё ценное, что попадётся на пути. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения.

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