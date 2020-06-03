Прокурор Миннесоты заявил, что на сбор доказательств жестокости полицейских уйдут "месяцы"

Расследование обстоятельств гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими и установление причастности всех присутствовавших на месте сотрудников может занять "месяцы, но не затянется на годы". Об этом заявил генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.
— Мы говорим о нескольких месяцах. Я не думаю, что можно говорить о годах. Но прямо сейчас мы, вероятно, находимся за несколько месяцев до того, как это дело будут рассматривать присяжные в суде, — приводит его слова CNN.
При этом он отметил, что пока не известно, будут ли все бывшие сотрудники полиции проходить по одному делу или у каждого будет своё. По его словам, власти намерены собрать убедительные доказательства вины всех экс-полицейских. Эллисон отметил, что для стороны обвинения это дело будет "очень непростым".
Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура Миннесоты переквалифицировала обвинения в отношении бывшего полицейского Дерека Шовена на более тяжкие. Помимо него были также предъявлены обвинения ещё троим экс-сотрудникам, которые присутствовали на месте, но не вмешались. В настоящий момент все четверо заключены под стражу.
В США уже девятые сутки продолжаются беспорядки, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне и Афинах. При этом в США мирные акции протеста переросли в погромы и грабежи — мародёры бьют витрины магазинов, уносят домой всё ценное, что попадётся на пути. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Белый дом отрицает применение резиновых пуль для подавления протестов в Вашингтоне
вчера в 21:57
В США предъявили обвинения полицейским, из-за которых начались массовые беспорядки
вчера в 20:33
В Афинах у стен Посольства США прошла акция против полицейского насилия. Не обошлось без беспорядков
вчера в 20:21