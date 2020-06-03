Глава МВФ призвала не допустить большего неравенства в мире на фоне протестов в США

Сложившаяся в США ситуация с протестами на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда должна помочь не допустить в будущем большего неравенства в мире. Такое мнение в ходе видеосеминара газеты The Washington Post выразила глава МВФ Кристалина Георгиева.

— Печально видеть, что неравенство по-прежнему существует в США и во всём мире. В 2019 году протесты наблюдались во многих частях мира, — отметила Георгиева.

По её словам, причиной таких протестов во многом является ощущение растущего неравенства и ненадлежащего обращения с частью общества. При этом оно может изрядно навредить обществу и его перспективам. Ровно так же, как и пандемия коронавируса.

— Данные протесты — это серьёзный звонок для всех нас, чтобы подумать о мире после пандемии. Звонок о том, как не допустить большего неравенства и меньшей платёжеспособности в мире, — заключила Георгиева.