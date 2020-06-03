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Протестующие в Лондоне "штурмуют" резиденцию Бориса Джонсона — видео

Также сотни людей сосредоточились в Гайд-парке.

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Тысячи протестующих собрались в Гайд-парке и возле резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Так они выражают солидарность с гражданами США, которые уже больше недели проводят акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает Sky News, десятки участников акции штурмуют ограждения у дома номер 10 по Даунинг-стрит.

Акция протеста в центре Лондона началась в 13:00 по местному времени (15:00 по мск). Люди стекались в парк толпами и скандировали: "Нет справедливости = нет мира".

Первоначально протестующих просили находиться на расстоянии двух метров друг от друга и им было велено держать руки поднятыми, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Число участников акции росло, и многие начали пренебрегать мерами предосторожности. При этом большинство митингующих были в масках или перчатках.

Демонстранты промаршировали на площади Парламента и двинулись на Даунинг-стрит. Возле резиденции премьера полиция вела себя очень сдержанно, однако в какой-то момент на улице начались беспорядки. В результате по меньшей мере один офицер пострадал.

Сейчас люди стараются перелезть через ограждение. В свою очередь полицейские пытаются урегулировать ситуацию и не пустить граждан за ограду ко входу в здание.

Напомним, в США на протяжении нескольких дней не утихают массовые беспорядки, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Протесты распространились и на другие города, в которых бунтующие нередко жгли машины и громили улицы. Правительство десятков американских городов было вынуждено ввести комендантский час.

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