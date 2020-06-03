Протестующие в Лондоне "штурмуют" резиденцию Бориса Джонсона — видео

BREAKING - Crowd confronting police outside the gates of Downing Street. Officer punched in the face, numerous objects being thrown at police now. pic.twitter.com/tJ6ZnXUcv6 — Mark White (@skymarkwhite) June 3, 2020

Тысячи протестующих собрались в Гайд-парке и возле резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Так они выражают солидарность с гражданами США, которые уже больше недели проводят акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает Sky News, десятки участников акции штурмуют ограждения у дома номер 10 по Даунинг-стрит.

Акция протеста в центре Лондона началась в 13:00 по местному времени (15:00 по мск). Люди стекались в парк толпами и скандировали: "Нет справедливости = нет мира".

Rioting outside Downing Street in England.



Not one of these people knows anything about George Floyd.



Just products of a moronic education system that has convinced them they’re oppressed.pic.twitter.com/Tzi79sJ7TC — Raheem Kassam (@RaheemKassam) June 3, 2020

Первоначально протестующих просили находиться на расстоянии двух метров друг от друга и им было велено держать руки поднятыми, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Число участников акции росло, и многие начали пренебрегать мерами предосторожности. При этом большинство митингующих были в масках или перчатках.

Демонстранты промаршировали на площади Парламента и двинулись на Даунинг-стрит. Возле резиденции премьера полиция вела себя очень сдержанно, однако в какой-то момент на улице начались беспорядки. В результате по меньшей мере один офицер пострадал.

Сейчас люди стараются перелезть через ограждение. В свою очередь полицейские пытаются урегулировать ситуацию и не пустить граждан за ограду ко входу в здание.