Глава МЧС вылетел в район разлива топлива в Норильске

В район действия режима чрезвычайной ситуации в Норильске, где произошёл разлив топлива из резервуара ТЭЦ, вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Глава МЧС России вылетает в район ЧС в Норильске... В настоящее время подразделениями ведомства выполняется комплекс мероприятий по ликвидации ЧС, — говорится в сообщении.

Ситуацию на месте ЧП с утечкой дизтоплива изучает также глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Комитет отслеживает ситуацию с разливом дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. На место ЧП в Красноярский край вылетела глава Росприроднадзора Светлана Радионова, — сообщил РИА "Новости" глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.