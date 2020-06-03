Глава МЧС вылетел в район разлива топлива в Норильске

В район действия режима чрезвычайной ситуации в Норильске, где произошёл разлив топлива из резервуара ТЭЦ, вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Глава МЧС России вылетает в район ЧС в Норильске... В настоящее время подразделениями ведомства выполняется комплекс мероприятий по ликвидации ЧС, — говорится в сообщении.
Ситуацию на месте ЧП с утечкой дизтоплива изучает также глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
— Комитет отслеживает ситуацию с разливом дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. На место ЧП в Красноярский край вылетела глава Росприроднадзора Светлана Радионова, — сообщил РИА "Новости" глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Сегодня президент провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. Он одобрил предложение МЧС ввести там режим чрезвычайной ситуации и попросил правоохранителей разобраться, почему о ЧП своевременно не доложили в МЧС.