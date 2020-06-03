Путин согласился объявить режим ЧС в зоне разлива нефтепродуктов в Норильске

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение МЧС ввести в Норильске режим чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с разливом нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3.

Обратившись к директору Норильско-Таймырской энергетической компании Сергею Липину, российский лидер отметил, что придётся попросить правоохранителей разобраться, почему о ЧП своевременно не доложили в МЧС.

— Вынужден буду давать поручение правоохранительным органам дать правовую оценку всем действиям должностных лиц, — сказал Путин, отметив, что о запоздалом информировании о произошедшем доложили губернатор региона и глава МЧС.

Глава Росприроднадзора уточнил, что в результате происшествия в грунте оказалось около шести тысяч тонн нефтепродуктов, а в воде — около 15 тысяч тонн.

Напомним, в Норильске после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар для хранения дизельного топлива врезался легковой автомобиль.