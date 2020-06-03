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Путин согласился объявить режим ЧС в зоне разлива нефтепродуктов в Норильске

Президент также поручил разобраться, почему о происшествии своевременно не доложили в соответствующее ведомство.

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Фото © WWF России

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение МЧС ввести в Норильске режим чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с разливом нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3.

Обратившись к директору Норильско-Таймырской энергетической компании Сергею Липину, российский лидер отметил, что придётся попросить правоохранителей разобраться, почему о ЧП своевременно не доложили в МЧС.

Вынужден буду давать поручение правоохранительным органам дать правовую оценку всем действиям должностных лиц, сказал Путин, отметив, что о запоздалом информировании о произошедшем доложили губернатор региона и глава МЧС.

Глава Росприроднадзора уточнил, что в результате происшествия в грунте оказалось около шести тысяч тонн нефтепродуктов, а в воде — около 15 тысяч тонн.

Напомним, в Норильске после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар для хранения дизельного топлива врезался легковой автомобиль.

Ранее во Всемирном фонде дикой природы (WWF) отметили, что последствия крупной аварии могут угрожать здоровью и жизни местного населения, а также нанести непоправимый урон экосистемам.

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