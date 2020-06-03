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В Российской венчурной компании сообщили, что проверки не повлияли на работу

В организации заверили, что оказывают необходимое содействие.

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Фото © Facebook/РВК

Российская венчурная компания работает в нормальном режиме, пока следственные органы проверяют документацию в её офисе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Представитель РВК пояснил, что главным образом изучается "исторический" портфель, то есть сделки 2012–2016 годов.

Мы оказываем им всё необходимое содействие. Компания, руководство работают в штатном режиме, — цитирует собеседника ТАСС.

По данным газеты "Коммерсант", сотрудники службы экономической безопасности и Следственного департамента МВД РФ проводят обыски в офисе компании и в доме гендиректора РВК Александра Повалко. Издание утверждает, что правоохранители возбудили дело по статье "Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий". Разбирательства якобы начались из-за подозрений, что средства РВК могли инвестироваться в проекты её руководителей.

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