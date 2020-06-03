В Российской венчурной компании сообщили, что проверки не повлияли на работу

Российская венчурная компания работает в нормальном режиме, пока следственные органы проверяют документацию в её офисе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Представитель РВК пояснил, что главным образом изучается "исторический" портфель, то есть сделки 2012–2016 годов.
— Мы оказываем им всё необходимое содействие. Компания, руководство работают в штатном режиме, — цитирует собеседника ТАСС.
По данным газеты "Коммерсант", сотрудники службы экономической безопасности и Следственного департамента МВД РФ проводят обыски в офисе компании и в доме гендиректора РВК Александра Повалко. Издание утверждает, что правоохранители возбудили дело по статье "Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий". Разбирательства якобы начались из-за подозрений, что средства РВК могли инвестироваться в проекты её руководителей.