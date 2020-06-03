В Российской венчурной компании сообщили, что проверки не повлияли на работу

Российская венчурная компания работает в нормальном режиме, пока следственные органы проверяют документацию в её офисе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Представитель РВК пояснил, что главным образом изучается "исторический" портфель, то есть сделки 2012–2016 годов.

— Мы оказываем им всё необходимое содействие. Компания, руководство работают в штатном режиме, — цитирует собеседника ТАСС.