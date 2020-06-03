Рогозин передал свой аккаунт в Twitter "Роскосмосу"

Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в "Твиттере" стал официальной страницей госкорпорации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе "Роскомоса" объяснили, что аккаунт Рогозина в "Твиттере" имеет большое количество фолловеров. В связи с этим было принято решение использовать его в качестве дополнительной площадки для продвижения и распространения новостей госкорпорации.

У Дмитрия Рогозина было 799,7 тысячи подписчиков, его страница была зарегистрирована в мае 2009 года. Теперь же вместо фото гендиректора на аватаре стоит официальный логотип корпорации, а сам аккаунт называется "Государственная корпорация "Роскосмос", Судя по всему, несколько тысяч человек от неё отписались, так как сейчас фолловеров около 766,7 тысячи.