Лайф публикует видео момента столкновения пяти машин в центре Москвы

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Лайф публикует видео момента столкновения пяти автомобилей на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки.
На кадрах видно, как чёрный крупный автомобиль мчится по дороге с явным превышением допустимой скорости. На перекрёстке в плотном потоке он врезается в одну из машин, которая по инерции отлетает в других участников движения.
Как стало известно Лайфу, в результате аварии пострадали три человека. Двое из них отказались от госпитализации.
Напомним, ранее учёные выяснили, в каких автомобилях выше риск погибнуть при ДТП. Оказалось, на это влияет размер машины.