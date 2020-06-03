"О цене договоримся?" Путину в ходе совещания по лёгкой промышленности предложили сшить комплект Putin Team

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею российского производителя сшить для него индивидуальный комплект спортивной одежды Putin Team. Предложение прозвучало в ходе совещания о ситуации в лёгкой промышленности.
Во время беседы с главой государства директор ООО "Юниформ ателье" Дмитрий Шишкин рассказал, что одно из его предприятий занимается производством спортивной экипировки и горнолыжной одежды, в том числе для экспорта. В 2019 году компания выпустила коллекцию Putin Team. Обратившись к российскому лидеру, бизнесмен предложил отшить для него индивидуальный комплект.
— Вы, как человек, увлекающийся спортом, надеюсь, по достоинству оцените это и тем самым поддержите нас, отечественного производителя, — сказал он.
Путин принял предложение, отметив, что это было бы "очень здорово".
— О цене договоримся, надеюсь? — пошутил он.
Ранее российский лидер заявил, что работу государственного материального резерва надо изменить так, чтобы иметь всё необходимое в любых чрезвычайных ситуациях.