"О цене договоримся?" Путину в ходе совещания по лёгкой промышленности предложили сшить комплект Putin Team

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею российского производителя сшить для него индивидуальный комплект спортивной одежды Putin Team. Предложение прозвучало в ходе совещания о ситуации в лёгкой промышленности.

Во время беседы с главой государства директор ООО "Юниформ ателье" Дмитрий Шишкин рассказал, что одно из его предприятий занимается производством спортивной экипировки и горнолыжной одежды, в том числе для экспорта. В 2019 году компания выпустила коллекцию Putin Team. Обратившись к российскому лидеру, бизнесмен предложил отшить для него индивидуальный комплект.

— Вы, как человек, увлекающийся спортом, надеюсь, по достоинству оцените это и тем самым поддержите нас, отечественного производителя, — сказал он.

Путин принял предложение, отметив, что это было бы "очень здорово".

— О цене договоримся, надеюсь? — пошутил он.