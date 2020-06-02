Путин одобрил план по восстановлению экономики: Надо приступить уже в начале июля

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Президент России Владимир Путин одобрил план по восстановлению экономики и призвал начать его реализацию с начала второго летнего месяца.

— Уже с начала июля надо приступить к реализации плана по восстановлению экономики, — сказал он на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Президент отметил, что соответствующая деятельность должна вестись без пауз. По словам российского лидера, уже проделана большая по объёму и качеству работа, которая является отличной базой для принятия дальнейших решений.