Путин одобрил план по восстановлению экономики: Надо приступить уже в начале июля

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Президент России Владимир Путин одобрил план по восстановлению экономики и призвал начать его реализацию с начала второго летнего месяца.
— Уже с начала июля надо приступить к реализации плана по восстановлению экономики, — сказал он на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Президент отметил, что соответствующая деятельность должна вестись без пауз. По словам российского лидера, уже проделана большая по объёму и качеству работа, которая является отличной базой для принятия дальнейших решений.
Ранее Лайф сообщал, что план по восстановлению экономики будет состоять из трёх этапов и обойдётся в 5 трлн рублей.