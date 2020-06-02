Предполагаемый убийца девочки из Крыма оказался её крёстным. Ранее он уже был судим

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки в Крыму оказался её крёстным отцом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что отец убитой девочки, отправляясь на рыбалку с другом — крёстным малышки — и сожительницей приятеля, взял с собой дочь. Взрослые на берегу начали выпивать и не сразу заметили пропажу девочки.
Подозреваемый уже признался, что надругался над девочкой и утопил её. По данным источника, ранее он уже был дважды судим — за сексуальные действия в отношении ребёнка младше 16 лет и за угрозу убийством.
Напомним, шестилетняя девочка отправилась с отцом и его приятелем на рыбалку и исчезла. Взрослые выпивали и не заметили пропажи ребёнка. Об исчезновении внучки в полицию заявила бабушка. На поиски выдвинулись сотрудники полиции, МЧС, водолазы и волонтёры. Тело девочки нашли накануне на берегу Северо-Крымского канала. Следователи задержали отца убитой девочки и предполагаемого убийцу.