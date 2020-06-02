Предполагаемый убийца девочки из Крыма оказался её крёстным. Ранее он уже был судим

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки в Крыму оказался её крёстным отцом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что отец убитой девочки, отправляясь на рыбалку с другом — крёстным малышки — и сожительницей приятеля, взял с собой дочь. Взрослые на берегу начали выпивать и не сразу заметили пропажу девочки.

Подозреваемый уже признался, что надругался над девочкой и утопил её. По данным источника, ранее он уже был дважды судим — за сексуальные действия в отношении ребёнка младше 16 лет и за угрозу убийством.