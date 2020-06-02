Начальник Госпиталя для ветеранов войн заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов уверен, что Санкт-Петербург точно вышел на плато по коронавирусу. Теперь эксперты ожидают спада — когда начнут госпитализировать всё меньше людей. Также должно снизиться число тяжёлых пациентов в реанимации и на ИВЛ, прогнозирует он.

— Мы вышли на плато однозначно. Мы ориентируемся на несколько цифр. Есть цифры выявления коронавирусной инфекции, но дело в том, что в тестах из каждого стационара CoViD-19 выявляется в разные сроки — в зависимости от лаборатории, которая даёт результаты, — приводит слова Кабанова газета "Петербургский дневник". — Тесты приходят, но мы также ориентируемся на количество пациентов, которые поступают с двусторонней полисегментарной пневмонией. Их c 12 мая одинаковое количество.

Он рассказал, что временная площадка в "Ленэкспо" действует в Петербурге уже целый месяц. С 1 мая здесь пролечились более 1000 человек, причем выписывается больше, чем поступает. Он добавил, что тяжёлых пациентов сейчас – 5% от всего потока, а к ИВЛ подключены не более 3% больных.