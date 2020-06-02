Кинотеатры и музеи в России могут открыться в середине июля

Кинотеатры в России могут открыться уже в середине июля. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что концертные залы и театры вернутся к работе только осенью. По словам вице-премьера, в них так же, как и в кино, будут предусмотрены строгие меры безопасности, в числе которых — соблюдение расстояния между людьми, специальная плотность рассадки и использование средств защиты.

Кроме того, в середине второго летнего месяца откроют двери и российские музеи, однако пока речь идёт только об индивидуальных визитах без групповых экскурсий. Чернышенко отметил, что в каждом регионе есть своя дата возобновления работы учреждений культуры, которая зависит от эпидемиологической обстановки.