Кинотеатры и музеи в России могут открыться в середине июля

Кинотеатры в России могут открыться уже в середине июля. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что концертные залы и театры вернутся к работе только осенью. По словам вице-премьера, в них так же, как и в кино, будут предусмотрены строгие меры безопасности, в числе которых — соблюдение расстояния между людьми, специальная плотность рассадки и использование средств защиты.
Кроме того, в середине второго летнего месяца откроют двери и российские музеи, однако пока речь идёт только об индивидуальных визитах без групповых экскурсий. Чернышенко отметил, что в каждом регионе есть своя дата возобновления работы учреждений культуры, которая зависит от эпидемиологической обстановки.
Ранее Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью этого года. Он подчеркнул, что до этого времени россиянам придётся научиться "жить с учётом тех рисков, которые несёт инфекция".