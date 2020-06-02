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В американском Бирмингеме снесли памятник конфедератам из-за протестов — видео

Город присоединился к волне беспорядков, причиной которых стало жестокое задержание полицейскими Миннесоты афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице.

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Власти американского города Бирмингема (штат Алабама) решили демонтировать памятник солдатам и матросам конфедерации из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Манифестанты пытались снести 115-летний монумент самостоятельно в ходе беспорядков вечером в воскресенье, и тогда мэр города Рэндалл Вудфин принял решение централизованно демонтировать памятник, чтобы "предотвратить новые беспорядки".

РИА "Новости" отмечает, что, согласно закону о сохранении памятников Алабамы, против города может быть подан иск и его администрация должна будет выплатить штраф. Однако, по словам мэра, это обойдётся казне "дешевле, чем гражданские беспорядки".

Напомним, что в августе 2017 года националисты устроили в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) протестную акцию против сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли, которая переросла в беспорядки. В ходе столкновений в толпу митингующих врезался автомобиль, в результате погиб один человек и пострадало 19.

Лайф ранее сообщал, что массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах. Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию.

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