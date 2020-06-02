В американском Бирмингеме снесли памятник конфедератам из-за протестов — видео

Власти американского города Бирмингема (штат Алабама) решили демонтировать памятник солдатам и матросам конфедерации из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Манифестанты пытались снести 115-летний монумент самостоятельно в ходе беспорядков вечером в воскресенье, и тогда мэр города Рэндалл Вудфин принял решение централизованно демонтировать памятник, чтобы "предотвратить новые беспорядки".

After 115 years, a monument to hatred is being taken down in Birmingham, AL—my city that I love so much. The power of protest. #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/U13I1Me3lB — Amy⁷ (@Army_no_r) June 2, 2020

РИА "Новости" отмечает, что, согласно закону о сохранении памятников Алабамы, против города может быть подан иск и его администрация должна будет выплатить штраф. Однако, по словам мэра, это обойдётся казне "дешевле, чем гражданские беспорядки".

The confederate monument in Linn Park is almost completely gone. pic.twitter.com/z18Cl8gxkK — Daniel Roth (@drothjr) June 2, 2020

Напомним, что в августе 2017 года националисты устроили в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) протестную акцию против сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли, которая переросла в беспорядки. В ходе столкновений в толпу митингующих врезался автомобиль, в результате погиб один человек и пострадало 19.