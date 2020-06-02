Карма в действии. Американец украл iMac во время беспорядков, но наткнулся на других мародёров

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В ходе массовых беспорядков в США неизвестный американец украл компьютер iMac и лишился его спустя несколько минут, нарвавшись на других мародёров. Видео "моментальной расплаты" появилось на сайте Reddit.

Инцидент произошёл в Нью-Йорке на 34-й улице неподалёку от магазина Camera & Computers. Житель "Большого яблока" с заветным трофеем шёл по дороге мимо других участников беспорядков, но донести его домой так и не смог.

На кадрах видно, как двое афроамериканцев попытались вырвать из рук мужчины коробку с дорогим компьютером, после чего между ними завязалась драка. Этим моментом потасовки воспользовались другие воры, которые стащили технику, оставленную без присмотра.

Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия.