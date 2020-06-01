Человек, запаливший США. Кем был убитый афроамериканец Джордж Флойд

Убийство чернокожего жителя Миннеаполиса, штат Миннесота, поставило Соединённые Штаты Америки на грань гражданской войны. Стихийные митинги, начавшиеся в одном штате, распространились по всей стране. Люди грабят магазины, сжигают полицейские участки, угрожают госслужащим. Повсеместно вводится комендантский час, и речь идёт об объявлении чрезвычайной ситуации. При этом убитый не был идеальным человеком — вот что о нём известно.

Ходка за ходкой

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Огромный чернокожий Джордж Флойд выглядел устрашающе. Накачанный, как бодибилдер, и страшный, как мафиози, этот 46-летний афроамериканец не был паинькой и беззащитным прохожим. За его спиной было пять тюремных сроков — по сути, Флойд выходил, недолго гулял на свободе до нового срока и вновь отправлялся за решётку. Впервые в тюрьму он пошёл в 20 лет за кражу. Свой последний срок он отбывал за ограбление. Да, безусловно, сейчас все публикуют милые фотографии его дочери из "Инстаграма", а о тюремном заключении забывают.

При всем своём прошлом здоровенный Флойд работал охранником в местном парке. И к магазинчику в Миннеаполисе полицейские прибыли не просто так. По версии полиции Джордж Флойд пытался расплатиться в гастрономе "поддельными документами" (предполагается, что речь идет о фальшивом банковском чеке или купюрах). Мужчина, по словам полицейских, был не в себе — вероятно, под воздействием наркотиков — и сперва отказался выходить из своей машины.

Смертельное задержание

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Полицейских было трое: ветеран полиции 44-летний Дерек Шовин и двое его напарников Ту Тао и Томас Лейн. Дерек Шовин задержал Флойда и положил лицом вниз возле машины. Полицейский поставил своё колено на шею Флойда. Тот начал жаловаться, что не может дышать, но полицейский не убрал колена с его шеи. "Я не могу дышать", — повторял Флойд, и эта фраза стала символом протеста. Когда полицейский ослабил хватку, было уже поздно — Флойд умер. А видео, опубликованное очевидцами, стало поводом для бунтов. Афроамериканцы посчитали действия полицейских расизмом.

Методы, которые используют американские полицейские, сложно назвать гуманными — если человек отказывается подчиняться, они вправе использовать силу. А вот уровень жестокости при задержании мало кто контролирует. В 2014 году в США была похожая ситуация: тогда в Томпкинсвилле, штате Ньй-Йорк, был убит 43-летний афроамериканец Эрик Гарнер. Он торговал сигаретами поштучно. И, когда его собрались задержать, отказался надевать наручники. Полицейский применил удушающий приём. Гарнер кричал: "Я не могу дышать", но полицейский не ослабил хватки — и Гарнер умер.

На пороге революции

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Протесты начались мирно, но очень быстро превратились в погромы. Сперва люди собрались на остановке возле универмага, где убили Флойда, затем переместились к полицейскому участку, который сперва забросали камнями, а потом сожгли. Президент США Дональд Трамп обвинил всех вокруг: демонстрантов — в попрании свобод, мэра Миннеаполиса — в слабости власти и левых взглядах. После длинного твита он объявил о введении в город войск Национальной гвардии.